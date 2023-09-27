Соломахин Александр Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Александр Вениаминович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.01.1943

Дата смерти

29.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андриянова (Чеберева) Людмила Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.1993

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