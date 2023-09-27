Соломахин Александр Вениаминович
Место рождения
Дата рождения26.01.1943
Дата смерти29.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андриянова (Чеберева) Людмила Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.1993