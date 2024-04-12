Попова (Евтюкова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Евтюкова) Марфа Ивановна

Место рождения

Заполье, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполье, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
26.10.1880 ст.

Муж: Попов Александр Павлович

Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Попов Николай Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Павлович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: София Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Павлович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1911
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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