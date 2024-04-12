Попова (Евтюкова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
26.10.1880 ст.
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Попов Николай Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Павлович
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: София Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Павлович
Место жительства
1911
Смерть
Неизвестно