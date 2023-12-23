Нырова (Масленникова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1988
Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович
Рождение ребёнка
07.08.1989
Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович
Рождение ребёнка
12.11.1990
Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович
Рождение ребёнка
27.01.1992
Дочь: Нырова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович
Рождение ребёнка
22.02.1993
Дочь: Нырова Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович
Рождение ребёнка
11.05.1998
Дочь: Нырова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно