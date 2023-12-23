Нырова (Масленникова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНырова (Масленникова) Людмила Васильевна

Нырова (Масленникова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1988

Сын: Ныров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович

Рождение ребёнка
07.08.1989

Сын: Ныров Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович

Рождение ребёнка
12.11.1990

Сын: Ныров Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович

Рождение ребёнка
27.01.1992

Дочь: Нырова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович

Рождение ребёнка
22.02.1993

Дочь: Нырова Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович

Рождение ребёнка
11.05.1998

Дочь: Нырова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Ныров Сергей Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ныров Сергей Куприянович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close