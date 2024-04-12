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Чубаков Михаил Евдокимов

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

13.07.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Чубаков Евдоким Петров

Мать: Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Чубакова Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.05.1863

Сын: Чубаков Феодот Михайлов

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Варнавов и Ольга Варнавова
Рождение ребёнка
22.07.1867

Сын: Чубаков Ермолай Михайлович

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Яков Варнавов
Рождение ребёнка
04.06.1870

Дочь: Чубакова Акилина Михайлова

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Варнавов и Евдокия Варнавова
Рождение ребёнка
17.08.1875

Сын: Чубаков Адриан Михайлов

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Варнавов, Мария Ильина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубакова Прасковья Карпова

Смерть
13.07.1889
Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Умер в 59 лет от чахотки
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