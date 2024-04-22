(Пазюк) Синклитикия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения05.01.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1837 ст.
Отец: Пазюк Дмитрий Васильев
Мать: Агафья Мартынова
Крещение
06.01.1837 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемник
18.09.1840 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
София Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно