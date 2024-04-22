(Пазюк) Синклитикия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пазюк) Синклитикия Дмитриева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

05.01.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1837 ст.

Отец: Пазюк Дмитрий Васильев

Мать: Агафья Мартынова

Колонщина, Київська область
Крещение
06.01.1837 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемник
18.09.1840 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
София Петрова
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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