Литвинова Аксинья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Аксинья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Литвинов Илья Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Литвинов Федор Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Литвинова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Литвинова) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

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