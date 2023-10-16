Литвинова Аксинья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Литвинова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Литвинова) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно