Спицина(Бедарёва) (Спицин) Татьяна (Таисия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицина(Бедарёва) (Спицин) Татьяна (Таисия) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спицин Михаил Васильевич

Мать: Спицина Наталия Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альберт

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

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