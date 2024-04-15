Григорьева (Матошкина) Евлампия Пимановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Матошкина) Евлампия Пимановна

Место рождения

Подпояски, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Матошкин Пиман

Мать: Пераскева Ивановна Матошкина

Подпояски, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Григорьев Александр Тарасович

Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич

Подпояски, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1926

Дочь: Степанова Елизавета Тарасовна

Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич

Подпояски, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1927

Сын: Григорьев Николай Тарасович

Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич

Подпояски, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Григорьев Владимир Тарасович

Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Григорьева) Евгения Тарасовна

Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич

Подпояски, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Первова (Григорьева) Татьяна Тарасовна

Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич

Подпояски, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1985
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область

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