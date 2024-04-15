Григорьева (Матошкина) Евлампия Пимановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Матошкин Пиман
Рождение ребёнка
1924
Сын: Григорьев Александр Тарасович
Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
31.07.1926
Дочь: Степанова Елизавета Тарасовна
Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
18.11.1927
Сын: Григорьев Николай Тарасович
Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Григорьев Владимир Тарасович
Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Григорьева) Евгения Тарасовна
Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Первова (Григорьева) Татьяна Тарасовна
Отец ребёнка: Григорьев Тарас Григорьевич
Смерть
1985
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область