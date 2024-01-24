Ефимия Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти10.12.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Олейникова Феодора Александровна
Отец ребёнка: Олейников Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.05.1908
Дочь: Олейникова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Олейников Александр Павлович
Рождение ребёнка
10.12.1917
Дочь: Олейникова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Олейников Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1944
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край