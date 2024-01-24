Ефимия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Олейникова Феодора Александровна

Отец ребёнка: Олейников Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Олейникова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Олейников Александр Павлович

Казинка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.12.1917

Дочь: Олейникова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Олейников Александр Павлович

Казинка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников Александр Павлович

Смерть
10.12.1944
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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