Касова Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Елена Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Касов Евлампий Ефимович

Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Пётр Евлампиевич

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Рождение ребёнка
27.09.1888 ст.

Дочь: Касова Устинья Евлампиевна

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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