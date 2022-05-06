Касова Елена Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Сын: Пётр Евлампиевич
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Рождение ребёнка
27.09.1888 ст.
Дочь: Касова Устинья Евлампиевна
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Смерть
Неизвестно