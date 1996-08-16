Сон Сергей Альбетович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1996
Отец: Сон Альбета Петрович
Мать: Сон Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
16.12.2019
Дочь: Сон Злата Сергеевна
Мать ребёнка: Сон Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
17.09.2021
Дочь: Сон Камила Сергеевна
Мать ребёнка: Сон Ирина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сон Ирина Игоревна