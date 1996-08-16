Сон Сергей Альбетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сон Сергей Альбетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

Пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1996

Отец: Сон Альбета Петрович

Мать: Сон Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
16.12.2019

Дочь: Сон Злата Сергеевна

Мать ребёнка: Сон Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
17.09.2021

Дочь: Сон Камила Сергеевна

Мать ребёнка: Сон Ирина Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сон Ирина Игоревна

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