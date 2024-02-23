Верещагина Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагина Ольга Павловна

Верещагина Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1957

Сын: Некрылов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Некрылов Николай Иванович

Большесидоровское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрылова Алла Николаевна

Отец ребёнка: Некрылов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close