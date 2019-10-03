Расторгуева (Баяндурова) Наталья Нимгеровна 03.10.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Расторгуева (Баяндурова) Наталья Нимгеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1974

Отец: Баяндуров Нимгер Уланович

Мать: Багдевич (Никель) Мария Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Олег Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расторгуев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
03.02.1994

Дочь: Трунина (Никитенко) Инна Олеговна

Отец ребёнка: Никитенко Олег Иванович

Рождение ребёнка
30.04.2004

Дочь: Расторгуева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Расторгуев Сергей Викторович

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