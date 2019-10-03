Расторгуева (Баяндурова) Наталья Нимгеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1994
Дочь: Трунина (Никитенко) Инна Олеговна
Отец ребёнка: Никитенко Олег Иванович
Рождение ребёнка
30.04.2004
Дочь: Расторгуева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Расторгуев Сергей Викторович