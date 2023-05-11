Яценко Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1941
Дата смерти05.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941
Отец: Яценко Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1968
Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1974
Сын: Яценко Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.05.1975
Дочь: Яценко Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна
Смерть
05.06.1975