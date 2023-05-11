Яценко Юрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯценко Юрий Яковлевич

Яценко Юрий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1941

Дата смерти

05.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941

Отец: Яценко Яков

Мать: Яценко (Заворотченко) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1968

Сын: Яценко Нуклон Юрьевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1974

Сын: Яценко Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.05.1975

Дочь: Яценко Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна

Смерть
05.06.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.