Бастрыкина Ирина Оглоблина
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Оглоблин Карп
Мать: ?
Бракосочетание
13.10.1889
Рождение ребёнка
20.03.1891
Сын: Бастрыкин Степан Феоктистович
Отец ребёнка: Бастрыкин Феоктист Федорович
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: Прасковья Феоктистовна
Отец ребёнка: Бастрыкин Феоктист Федорович
Рождение ребёнка
08.12.1898
Сын: Бастрыкин Вов Николай Феоктистович
Отец ребёнка: Бастрыкин Феоктист Федорович
Смерть
Неизвестно