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Бастрыкина Ирина Оглоблина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Оглоблин Карп

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.10.1889

Муж: Бастрыкин Феоктист Федорович

Рождение ребёнка
20.03.1891

Сын: Бастрыкин Степан Феоктистович

Отец ребёнка: Бастрыкин Феоктист Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: Прасковья Феоктистовна

Отец ребёнка: Бастрыкин Феоктист Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.12.1898

Сын: Бастрыкин Вов Николай Феоктистович

Отец ребёнка: Бастрыкин Феоктист Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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