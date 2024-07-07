Звягинцева Писаренко Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1910
Сын: Звягинцев Петр Николаевич
Отец ребёнка: Звягинцев Николай Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1912
Дочь: Звягинцева Чеснокова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Звягинцев Николай Александрович
Смерть
Неизвестно