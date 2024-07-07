Звягинцева Писаренко Акулина 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Звягинцева Писаренко Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Николай Александрович

Рождение ребёнка
20.12.1910

Сын: Звягинцев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Звягинцев Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.10.1912

Дочь: Звягинцева Чеснокова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Звягинцев Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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