Козлов Иван
Место рожденияТамбовская область д. Всеславино
Дата рождения05.05.1936
Дата смерти07.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна
Смерть
07.09.1983
Похороны
Неизвестно