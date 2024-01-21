Козлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иван

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Место рождения

Тамбовская область д. Всеславино

Дата рождения

05.05.1936

Дата смерти

07.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна

Смерть
07.09.1983
Похороны
Неизвестно

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