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Кливец Ольга Каленниковна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каленник

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Носаченко Акелина Косьмовна

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кливец Петр Косьмович

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
22.01.1887

Дочь: Кливец Ксения Косьмовна

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M2LP?cc=3753994
Рождение ребёнка
02.10.1888

Дочь: Кливец Ефросиния Косьмовна

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JC-V?cc=3753994
Рождение ребёнка
23.08.1890

Дочь: Наталия Косьмовна Кливец

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N1-J?i=168&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
15.02.1894

Сын: Федор Косьмович Кливец

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N2-X?i=288&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
20.08.1896

Дочь: Кливец Фекла Косьмовна

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NV-F?cc=3753994
Рождение ребёнка
24.08.1898

Сын: Кливец Андриан Косьмович

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NZ-8?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-C367
Рождение ребёнка
20.10.1901

Дочь: Кливец Параскева Косьмовна

Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQQ3-2?cc=3753994&cat=1803177
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кливец Косьма Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область
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