Кливец Ольга Каленниковна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Носаченко Акелина Косьмовна
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1887
Дочь: Кливец Ксения Косьмовна
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M2LP?cc=3753994
Рождение ребёнка
02.10.1888
Дочь: Кливец Ефросиния Косьмовна
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JC-V?cc=3753994
Рождение ребёнка
23.08.1890
Дочь: Наталия Косьмовна Кливец
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N1-J?i=168&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
15.02.1894
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N2-X?i=288&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
20.08.1896
Дочь: Кливец Фекла Косьмовна
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NV-F?cc=3753994
Рождение ребёнка
24.08.1898
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NZ-8?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-C367
Рождение ребёнка
20.10.1901
Дочь: Кливец Параскева Косьмовна
Отец ребёнка: Кливец Косьма Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQQ3-2?cc=3753994&cat=1803177
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно