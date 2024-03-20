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Рапопорт Хаим Абрамович

Место рождения

Украинская ССР, Полтавская обл., Яготинский р-н, с. Лазояр

Дата рождения

02.11.1896

Дата смерти

06.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Полтавская обл., Яготинский р-н, с. Лазояр
Военная служба
С 1919 по 1921
Участник Гражданской войны, красный партизан.
Рождение ребёнка
13.08.1921

Сын: Рапопорт Аркадий Ефимович

Мать ребёнка: Рапопорт Генендель

Рождение ребёнка
06.09.1923

Сын: Рапопорт Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Рапопорт Генендель

г. Перяшин Черниговской области Украинской ССР
Военная награда
03.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
06.09.1970
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