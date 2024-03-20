Рапопорт Хаим Абрамович
Место рожденияУкраинская ССР, Полтавская обл., Яготинский р-н, с. Лазояр
Дата рождения02.11.1896
Дата смерти06.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1896
Украинская ССР, Полтавская обл., Яготинский р-н, с. Лазояр
Военная служба
С 1919 по 1921
Участник Гражданской войны, красный партизан.
Рождение ребёнка
13.08.1921
Сын: Рапопорт Аркадий Ефимович
Мать ребёнка: Рапопорт Генендель
Рождение ребёнка
06.09.1923
Мать ребёнка: Рапопорт Генендель
г. Перяшин Черниговской области Украинской ССР
Военная награда
03.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
06.09.1970