Сабиров Мирхат Халимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабиров Мирхат Халимович

Сабиров Мирхат Халимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1952

Дата смерти

15.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1952

Отец: Сабиров Халим Каримович

Мать: Сабиров (Сабирова (Айнуллина)) Бабихасана Ариповна

Рождение ребёнка
16.11.1974

Дочь: (Сабирова) Динара Сахибгареева

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна

Рождение ребёнка
07.01.1978

Дочь: Каримов (Каримова (Сабирова)) Лариса Мирхатовна

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна

Рождение ребёнка
23.02.1985

Сын: Сабиров Тимур Мирхатович

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна

Смерть
15.09.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.