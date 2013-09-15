Сабиров Мирхат Халимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1952
Дата смерти15.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1952
Рождение ребёнка
16.11.1974
Дочь: (Сабирова) Динара Сахибгареева
Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна
Рождение ребёнка
07.01.1978
Рождение ребёнка
23.02.1985
Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна
Смерть
15.09.2013