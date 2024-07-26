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Рудаков Игнатий Абакумов

Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.08.1847

Дата смерти

11.11.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1847

Отец: Рудаков Абакум(Аввакум) Петров

Мать: Рудакова Елена Родионова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Евдокия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Степан Игнатиев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Козьма Игнатьев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Семенова

Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Рудаков Филипп Игнатиев

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Семенова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1885

Сын: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Семенова

Смерть
11.11.1902 ст.
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от грыжи

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