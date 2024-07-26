Рудаков Игнатий Абакумов
Место рождения
Дата рождения26.08.1847
Дата смерти11.11.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова Анна Семенова
Рождение ребёнка
13.11.1872
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
08.03.1885
Сын: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев
Мать ребёнка: Рудакова Анна Семенова
Смерть
11.11.1902 ст.
от грыжи