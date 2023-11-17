Мандрусов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1931
Дочь: Мандрусова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрусов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрусов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно