Мандрусов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрусов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1931

Дочь: Мандрусова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрусов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрусов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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