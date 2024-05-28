Лукина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)