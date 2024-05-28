Лукина Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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