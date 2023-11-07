Афонина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Иван Макарович

Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Семён Макарович

Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афонина Фёкла Макаровна

Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
09.09.1872

Сын: Афонин Сергей Макарович

Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич

Смерть
1925

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