Афонина Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афонина Фёкла Макаровна
Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
09.09.1872
Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Макар Алексеевич
Смерть
1925