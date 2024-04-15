Ковалева (Михайличенко) Акилина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P3-9?i=286&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.05.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.01.1904 ст.
Сильвестр Яковлевич Карпенко (Яковлев)
Восприемник
25.09.1905 ст.
Харитон Григорьевич Григорьев
Бракосочетание
06.11.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RJ-F?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно