Ковалева (Михайличенко) Акилина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Михайличенко) Акилина Тимофеевна

Ковалева (Михайличенко) Акилина Тимофеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1885 ст.

Отец: Михайличенко Тимофей Михайлович

Мать: Михайличенко Матрона Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P3-9?i=286&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.05.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.01.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Сильвестр Яковлевич Карпенко (Яковлев)
Восприемник
25.09.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитон Григорьевич Григорьев
Бракосочетание
06.11.1905 ст.

Муж: Ковалев Георгий Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RJ-F?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close