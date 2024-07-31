Шпилева Марья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Марья Кондратьевна

Место рождения

Озеровки, Дмитриевской округи, Льговской волости

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Афанасий

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шпилев Иван

Отец ребёнка: Шпилев Афанасий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Шпилева) Домна

Отец ребёнка: Шпилев Афанасий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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