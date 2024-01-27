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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1739 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонъ Ильинъ

Отец ребёнка: Илья

Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Никита Ильин

Отец ребёнка: Илья

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