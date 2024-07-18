Феодосия Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1909
Отец: Киприан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно