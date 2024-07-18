Феодосия Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Куприяновна

Феодосия Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1909

Отец: Киприан Тимофеевич

Мать: Евдокия (Альдюк) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.