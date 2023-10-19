(Всеволожская) Елисавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1800
Дочь: Кошкуль Александра Павловна
Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Красноленская Софья Павловна
Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1812
Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович
Смерть
1831