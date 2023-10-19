(Всеволожская) Елисавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Всеволожская) Елисавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1800

Дочь: Кошкуль Александра Павловна

Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пущин Александр Павлович

Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Красноленская Софья Павловна

Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пущин Всеволод Павлович

Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1812

Сын: Пущин Николай Павлович

Отец ребёнка: Пущин Павел Петрович

Смерть
1831
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