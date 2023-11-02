Харченко (Булатникова) Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Булатников Фёдор Ильич
Восприемник
03.06.1913
Иоанн, рождённый 26.05.1913 (родители Иван Алексеев Бочаров и за конная жена его Елизавета Петровна), второй воспреемник - Василий Алексеевич Бочаров
Рождение ребёнка
1920
Сын: Харченко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Харченко Петр
Рождение ребёнка
21.09.1922
Отец ребёнка: Харченко Петр
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Харченко Петр
Рождение ребёнка
1926
Сын: Харченко Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Харченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харченко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харченко Петр
Смерть
Неизвестно