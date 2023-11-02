Харченко (Булатникова) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Булатникова) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Булатников Фёдор Ильич

Мать: Булатникова Мария Петровна

Восприемник
03.06.1913
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Иоанн, рождённый 26.05.1913 (родители Иван Алексеев Бочаров и за конная жена его Елизавета Петровна), второй воспреемник - Василий Алексеевич Бочаров
Рождение ребёнка
1920

Сын: Харченко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Харченко Петр

Рождение ребёнка
21.09.1922

Сын: Харченко Иван Петрович

Отец ребёнка: Харченко Петр

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Харченко Петр

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Харченко Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Харченко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Харченко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Петр

Смерть
Неизвестно
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