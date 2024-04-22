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Аким Савельев

Место рождения

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Савелий Яковлев

Мать: Синклитиния Григорьева

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.07.1807 ст.

Жена: не указана

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Бракосочетание
22.07.1807 ст.

Жена: Домна Миронова

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Смерть
Неизвестно
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