Аким Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Савелий Яковлев
Мать: Синклитиния Григорьева
Бракосочетание
22.07.1807 ст.
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Бракосочетание
22.07.1807 ст.
Жена: Домна Миронова
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Смерть
Неизвестно