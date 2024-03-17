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Комаркова Александра Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарков Ларион Ларионович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Антонова (Комаркова) Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Комарков Ларион Ларионович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Комаркова Елена Ларионовна

Отец ребёнка: Комарков Ларион Ларионович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Комарков Феодор Ларионович

Отец ребёнка: Комарков Ларион Ларионович

Смерть
Неизвестно

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