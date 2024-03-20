Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
Место рождениямогилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Дата рождения1895
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра Соломоновна
Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Саша
Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
Рождение ребёнка
26.02.1919
Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
08.08.1921
Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
Рождение ребёнка
02.08.1928
Дочь: Шеречевская Любовь Соломоновна
Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985