Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

Место рождения

могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus

Дата рождения

1895

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра Соломоновна

Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Саша

Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

Рождение ребёнка
26.02.1919

Сын: Иоффе Илья Соломонович

Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
08.08.1921

Сын: Иоффе Лазарь Соломонович

Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

Рождение ребёнка
02.08.1928

Дочь: Шеречевская Любовь Соломоновна

Мать ребёнка: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

Смерть
1985
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