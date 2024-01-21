Батанина (Рудых) Фёкла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатанина (Рудых) Фёкла Николаевна

Батанина (Рудых) Фёкла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батанин Константин Павлович

Рождение ребёнка
?.05.1936

Сын: Батанин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Батанин Константин Павлович

Рождение ребёнка
27.02.1938

Дочь: Колеватых (Батанина) Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Батанин Константин Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.