Батанина (Рудых) Фёкла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1936
Сын: Батанин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Батанин Константин Павлович
Рождение ребёнка
27.02.1938
Дочь: Колеватых (Батанина) Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Батанин Константин Павлович
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно