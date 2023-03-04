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Хорошавин Диан Дианисимович

Место рождения

п. Новооброчный

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

2 брак
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1865 ст.

Жена: Шишкина (Хорошавина) Евдокия Петровна

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 34 года поч. Новооброчного 2 брак невеста 31 год девица поручители: по жениху крест. починка Новооброчного Пётр Иванов, Иван Гардеев и Иван Афанасьев а по н... Показать все
Смерть
После 1865

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