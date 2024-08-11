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Зимина Пелагея (Поля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Пелагеи

Мать: Мать Пелагеи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Василий

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Зимин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Зимин Василий

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Зимин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Зимин Василий

Рождение ребёнка
21.05.1939

Сын: Зимин Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Зимин Василий

Смерть
Неизвестно

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