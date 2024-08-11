Зимина Пелагея (Поля)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Пелагеи
Мать: Мать Пелагеи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зимин Василий
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Зимин Василий
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Зимин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Зимин Василий
Рождение ребёнка
21.05.1939
Сын: Зимин Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Зимин Василий
Смерть
Неизвестно