Ким Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ким Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ким Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ким Кирилл
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ким Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Ким) Вера
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно