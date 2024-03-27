Ким Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ким Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ким Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ким Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ким Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Ким) Вера

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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