(Савченко) Евдокия Касьяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.02.1882
Дата смерти07.03.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
07.03.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука