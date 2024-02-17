Киселёва Мария Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1891 ст.
Сын: Киселёв Дементий Малафеевич
Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич
Поддачи, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.
Дочь: Киселёва Екатерина Малафеевна
Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.08.1901 ст.
Дочь: Киселёва Евдокия Малафеевна
Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Дочь: Никитина Евгения Малафеевна
Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно