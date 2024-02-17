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Киселёва Мария Сафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1891 ст.

Сын: Киселёв Дементий Малафеевич

Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.

Сын: Киселёв Яков Малафеевич

Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич

Поддачи, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.

Дочь: Киселёва Екатерина Малафеевна

Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1901 ст.

Дочь: Киселёва Евдокия Малафеевна

Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1903 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Малафеевич

Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Дочь: Никитина Евгения Малафеевна

Отец ребёнка: Киселёв Малафей Леонтьевич

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Малафей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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