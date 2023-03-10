Шаронова Лидия Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова Лидия Ананьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаронов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
05.02.1962

Сын: Шаронов Владислава Геннадьевич

Отец ребёнка: Шаронов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
28.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаронов Геннадий Александрович

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