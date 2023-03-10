Шаронова Лидия Ананьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1962
Сын: Шаронов Владислава Геннадьевич
Отец ребёнка: Шаронов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаронов Геннадий Александрович