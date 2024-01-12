Боровской Геннадий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровской Геннадий Антонович

Боровской Геннадий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стецуренко Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровская Вера Остаповна

Рождение ребёнка
07.03.1959

Дочь: Недодел Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна

Рождение ребёнка
11.05.1964

Сын: Боровской Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.