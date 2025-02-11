Габдуллатипов Сейфульмулюк
мужской, родился 1813, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМасягутов Габдуллатиф1777 г.р.
МатьМасягутова (Габдуллатифов) Курманбика1777 г.р.
Супруги
Габдуллатипов Гульзяна1813 г.р.
Дети
Сейфулмулюков Хусаин1832 г.р.
(Габдуллатипов) Гульзамиля03.12.1833 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сейфулмулюков Хусаин
Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
03.12.1833
Дочь: (Габдуллатипов) Гульзамиля
Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Габдуллатипов) Мухибьямал
Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Габдуллатипов) Разия
Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Габдуллатипов) Рахиля
Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: (Габдуллатипов) Мавлудбика
Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура
Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна
Смерть
Неизвестно