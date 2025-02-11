Габдуллатипов Сейфульмулюк 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Габдуллатипов Сейфульмулюк

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Масягутов Габдуллатиф1777 г.р.
Мать
Масягутова (Габдуллатифов) Курманбика1777 г.р.
Супруги
Габдуллатипов Гульзяна1813 г.р.
Дети
Сейфулмулюков Хусаин1832 г.р.
(Габдуллатипов) Гульзамиля03.12.1833 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Масягутов Габдуллатиф

Мать: Масягутова (Габдуллатифов) Курманбика

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдуллатипов Гульзяна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сейфулмулюков Хусаин

Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.12.1833

Дочь: (Габдуллатипов) Гульзамиля

Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Габдуллатипов) Мухибьямал

Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Габдуллатипов) Разия

Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Габдуллатипов) Рахиля

Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: (Габдуллатипов) Мавлудбика

Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура

Мать ребёнка: Габдуллатипов Гульзяна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.