Шильникова п
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1911
Сын: Шильников Инокентий Филиппович
Отец ребёнка: Шильников Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шильников Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Шильников Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шильникова Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Шильников Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Филипповна
Отец ребёнка: Шильников Филипп