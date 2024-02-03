Шильникова п — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова п

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1911

Сын: Шильников Инокентий Филиппович

Отец ребёнка: Шильников Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шильников Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Шильников Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шильникова Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Шильников Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Филипповна

Отец ребёнка: Шильников Филипп

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