Силантьев Афанасий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1880
Дочь: Ольга Афанасьева
Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
До 1880
Отставной фельдфебель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно