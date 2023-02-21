Силантьев Афанасий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилантьев Афанасий Николаев

Силантьев Афанасий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1880 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1880

Дочь: Ольга Афанасьева

Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
До 1880
Отставной фельдфебель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силантьев Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Силантьев Агафья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силантьев Агафья Ларионова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close