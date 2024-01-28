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Кожевникова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кожевников Иван Максимович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Антропова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Антропов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.05.1938

Сын: Антропов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Антропов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Антропова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Антропов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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