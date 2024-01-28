Кожевникова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Кожевников Иван Максимович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Антропова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Антропов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1938
Сын: Антропов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Антропов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Антропова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Антропов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно