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Тарарин Прокофий Михайлович

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Место рождения

Kharkiv Oblast Ukraine

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тарарин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1931

Сын: Тарарин Виктор Прокофьевич

Мать ребёнка: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична

Смерть
20.02.1943
Похороны
Неизвестно

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