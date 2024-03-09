Тарарин Прокофий Михайлович
Место рожденияKharkiv Oblast Ukraine
Дата рождения1900
Дата смерти20.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Тарарин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1931
Сын: Тарарин Виктор Прокофьевич
Мать ребёнка: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична
Смерть
20.02.1943
Похороны
Неизвестно