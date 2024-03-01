Гляненко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гляненко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гляненко Иван Леонтьевич

Мать: Гляненко Матрена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
28.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
21.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Валентина Владимировна

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