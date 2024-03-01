Гляненко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатенко Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
21.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатенко Валентина Владимировна