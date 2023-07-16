Степашко Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти06.08.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Место жительства
?.07.1942
Маргаритовка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Призыв на военную службу
Около 12.08.1942
Новокиевский Увал, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
06.08.1944
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: 12.08.1942, Селемджинский РВК, Амурская обл., Селемд... Показать все