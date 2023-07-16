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Степашко Василий Герасимович

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

06.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Степашко Герасим Семенович

Мать: Ковальчук Анна Акентьевна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Место жительства
?.07.1942
Маргаритовка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Призыв на военную службу
Около 12.08.1942
Новокиевский Увал, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
06.08.1944
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: 12.08.1942, Селемджинский РВК, Амурская обл., Селемд... Показать все

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