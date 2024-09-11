Митрофанов Анисим Сергеевич
Место рожденияНовоселовка
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Митрофанов Сергей Артемович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
ул Калинина 56а-66/ 41-556
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно