Митрофанов Анисим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Анисим Сергеевич

Место рождения

Новоселовка

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Митрофанов Сергей Артемович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
ул Калинина 56а-66/ 41-556
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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