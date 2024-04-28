Саргсян Вардан Багиши Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Саргсян Вардан Багиши

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.?

Сын: Саргсян Нвер Варданович

Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саргсян Грант Варданович

Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саргсян Норик Варданович

Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саргсян Генриг Варданович

Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папикян Нели Вардановна

Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саргсян Анаит Варданович

Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна

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