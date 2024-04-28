Саргсян Вардан Багиши
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.?
Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саргсян Генриг Варданович
Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папикян Нели Вардановна
Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саргсян Анаит Варданович
Мать ребёнка: Саргсян Гюльгаз Ерджаниковна
Бракосочетание
Неизвестно